Погода в Кыргызстане на 18 мая: дожди с грозами

В Кыргызстане дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Временами осадки сильные. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный, 4–9, с порывами до 17- 22 метров в секунду.

День увеличится до 14 часов 43 минут.

В Бишкеке температура ночью +13, днем +21 градус.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура воздуха ночью +14, днем до +25 градусов.

В Нарынской области до +6 градусов ночью и +23 днем.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем до +23 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +10, днем +23 градуса.