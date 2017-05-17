Каракол вошел в пятерку курортов СНГ для активного летнего отдыха

Каракол вошел в топ-5 популярных курортов СНГ для активного отдыха летом 2017 года. Данные представило аналитическое агентство «ТурСтат».

Активный отдых в горах включает горные походы (трекинг), джипинг, горные велосипеды (маунтинбайки) и квадроциклы, конные прогулки, СПА и фитнес. В первую пятерку популярных горных курортов государств СНГ входят курорты в Казахстане, Азербайджане, Армении, Кыргызстане и Узбекистане.

Первое место среди горных курортов стран СНГ занимает у российских туристов Чимбулак (Казахстан). Далее следуют Шахдаг (Азербайджан), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан) и Каракол (Кыргызстан).

Рейтинг представлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования гостиниц. По данным «ТурСтата», активный отдых на горных курортах туристы планируют в среднем на семь дней.

Самый небольшой туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, — в Караколе и Чимгане (менее $70 в сутки), а самый дорогой отдых — на Чимбулаке (более $100 в сутки). В Шахдаге — $90, а в Цахкадзоре — $80 в сутки.