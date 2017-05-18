В Нацгоспитале практически закончили ремонт двух отделений

В Национальном госпитале практически закончили ремонт двух отделений. Об этом ИА «24.kg» сообщила главврач медучреждения Динара Сагинбаева.

«На этой неделе мы уже хотели официально въехать, но в понедельник комиссия по приемке сделала кое-какие замечания. Подрядчик устранит их до конца недели», — сказала она.

По словам Динары Сагинбаевой, неосвоенными остаются 16 миллионов сомов. «Мы рады, что эти средства заложили в бюджет на этот год. Если Минфин будет своевременно финансировать, то за 2–3 месяца, к июлю—августу, подрядчик полностью завершит корпус», — отметила она.

Читайте по теме Ремонт в Нацгоспитале. Не прошло и три года

«А из собственных средств Нацгоспиталя мы запланировали деньги на ремонт фасада. Собираемся объявить тендер, чтобы параллельно вести работы», — добавила Динара Сагинбаева.

Договор между больницей и подрядчиками подписан еще 28 августа 2015-го. Завершить работы должны были 30 ноября того же года. Однако ремонт затянулся. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова поручала закончить его до конца 2016 года, чтобы госпиталь начал принимать первых пациентов уже в начале 2017-го.