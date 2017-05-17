Декларация о выборах президента Кыргызстана доработана с учетом предложений

По итогам форума «Честные выборы — залог стабильности и мирной передачи власти», прошедшего 12 мая, принята декларация, обозначившая ключевые проблемы и пути решения для проведения президентских выборов. Доработанный с учетом прозвучавших предложений вариант представил Комитет гражданского контроля.

В декларации, в частности, говорится: «Мы требуем, чтобы аппарат президента КР прекратил создавать конфликт интересов и вмешательство в назначение, организацию и контроль за проведением президентских выборов, поскольку эти вопросы отнесены Конституцией КР к исключительной компетенции Жогорку Кенеша КР».

«Мы призываем Жогорку Кенеш КР организовать в ближайшее время общественную диалоговую площадку с целью обеспечения постоянного диалога о предстоящих президентских выборах с широким участием всех политических сил в стране, СМИ, гражданского общества и международных организаций. Мы выступаем за постоянный открытый диалог по насущным проблемам и последовательную выработку путей их решения», — отмечено в декларации.

Участники общегражданского форума-диалога обратились ко всем гражданам с просьбой не быть безучастными к происходящим в стране событиям и не бояться выражать свое мнение.

Они требуют от Жогорку Кенеша КР в рамках осуществляемых конституционных контрольных функций заслушать отчет президента КР о результатах деятельности за 2011–2017 годы.

«Мы призываем все государственные органы и кандидатов на пост президента КР последовательно выработать общественный договор о незыблемых условиях политической борьбы, придерживаться честного и миролюбивого характера состязательности во время выборов, отказаться от неправовых и недобросовестных методов политической борьбы, неуклонно следовать букве и духу Закона во всех предвыборных мероприятиях», — отметили участники.

«Мы осознаем, что главной целью предстоящих выборов становится не только избрание нового главы государства, проведение состязательных и равноправных для всех без исключения кандидатов выборов, но мирная передача власти и последующий консенсус ключевых претендентов в формировании государственных институтов, который отразит объективный расклад основных политических сил в стране в последующем», — говорится в декларации.

«Мы обращаемся к Генеральной прокуратуре и судам прекратить преследование политических и общественных деятелей, СМИ за выражение мнения и обеспечить конституционное право всех граждан свободно обсуждать и делиться мнением о предвыборной и политической ситуации в стране. Президентские выборы не должны проходить в атмосфере страха и давления на кандидатов и избирателей. Прекратить преследования по политически мотивированным делам и обеспечить беспристрастное и справедливое рассмотрение их судебными органами», — отметили участники форума.

Власти и все государственные органы без исключения должны обеспечить благоприятную атмосферу для проведения свободных, честных и легитимных президентских выборов 2017 года.

Они также призвали ЦИК обеспечить постоянную информационную площадку о ходе подготовки к президентским выборам и работе по внедрению новых технологий, в том числе по подготовке списков избирателей совместно с ГРС. «Необходимо провести независимый IT-аудит программного сервера ЦИК, опубликовать итоги аудита в СМИ. Необходимо обеспечить общественное наблюдение за работой сервера ЦИК в дни проведения выборов и подведения итогов. Обеспечить прозрачность принятия решений ЦИК», — говорится в декларации.

«Мы считаем важным необходимым условием для демократического развития страны деполитизацию сектора безопасности и правоохранительных органов», — заключили участники.