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Общество

В суде по делу о теракте в Посольстве КНР в Бишкеке допросили имама

В Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемых в теракте в Посольстве Китая в Кыргызстане.

На суде допросили свидетеля Абдуллажана Исмаилова. Он сказал, что работает имамом в мечети в Сузакском районе. По его словам, он знает подсудимых — брата и сестру Хасанидина Исмаилова и Куназим Мансирову.

«Я знаю их давно только с хорошей стороны. Семья благополучная. Никогда не видел их горюющими отчего-либо. Они всегда приходят в мечеть только для поклонения Богу и признают только традиционный ислам», — сказал он.

Также допросили свидетеля Абдурашида Абдукадырова, депутата айыльного кенеша. Он рассказал, что знает Куназим Мансирову и Хасанидина Исмаилова. «Мы родились и выросли на одной улице в селе. Учились в одной школе. Знаю их только с хорошей стороны. У нас есть мечеть, где есть список лиц, состоящих на учете МВД. В нем их нет. Они исповедуют традиционный ислам», — рассказал он.

Судья Адылбек Субанкулов зачитал письмо от шести депутатов айыльного кенеша, в котором уточняется, что Хасанидин и Куназим — дисциплинированные, воспитанные люди, которые в трудный момент могут оказать поддержку и помощь. Они просят при вынесении приговора учесть данное письмо и смягчить приговор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51985/
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