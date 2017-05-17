У Дома правительства припарковались тракторы. Как проходит выставка «Айыл-АГРО»

На Старой площади Бишкека у Дома правительства проходит агропромышленная выставка «Айыл-АГРО-2017».

Как сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев, на выставке представлено свыше ста единиц сельскохозяйственной техники.

По его словам, выставка проходит пятый год подряд, в ней участвуют более 30 заводов и фирм. «Приехали представители компаний из Германии, России, Беларуси, Украины, которые производят технику для сельского хозяйства. Наши фермеры могут купить технику через лизинговую программу «Айыл Банка», — рассказал министр.

«Сегодня на ярмарку прибыли люди из всех регионов Кыргызстана. Мы всех приглашали, кто заинтересован в развитии сельского хозяйства. Сейчас на выставке около двух тысяч человек, но, думаю, число увеличится, так как выставка проходит два дня», — добавил чиновник.

По словам премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, на развитие лизинговой программы правительство предусмотрело свыше миллиарда сомов.

«Последние годы правительство в целях развития аграрной отрасли ведет активное техническое переоснащение сельского хозяйства страны. Мы продолжим поддержку отечественных фермеров и крестьян», — заверил собравшихся премьер-министр.