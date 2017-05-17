16:48
+21
USD 67.74
EUR 74.82
RUB 1.20
Общество

У Дома правительства припарковались тракторы. Как проходит выставка «Айыл-АГРО»

На Старой площади Бишкека у Дома правительства проходит агропромышленная выставка «Айыл-АГРО-2017».

Как сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев, на выставке представлено свыше ста единиц сельскохозяйственной техники.

По его словам, выставка проходит пятый год подряд, в ней участвуют более 30 заводов и фирм. «Приехали представители компаний из Германии, России, Беларуси, Украины, которые производят технику для сельского хозяйства. Наши фермеры могут купить технику через лизинговую программу «Айыл Банка», — рассказал министр.

«Сегодня на ярмарку прибыли люди из всех регионов Кыргызстана. Мы всех приглашали, кто заинтересован в развитии сельского хозяйства. Сейчас на выставке около двух тысяч человек, но, думаю, число увеличится, так как выставка проходит два дня», — добавил чиновник.

По словам премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, на развитие лизинговой программы правительство предусмотрело свыше миллиарда сомов.

«Последние годы правительство в целях развития аграрной отрасли ведет активное техническое переоснащение сельского хозяйства страны. Мы продолжим поддержку отечественных фермеров и крестьян», — заверил собравшихся премьер-министр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51975/
просмотров: 499
Версия для печати
Популярные новости
Текебаев написал доклад в&nbsp;СИЗО и&nbsp;передал его для ознакомления на&nbsp;волю Текебаев написал доклад в СИЗО и передал его для ознакомления на волю
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни работников кладбища «Мои 24». Один день из жизни работников кладбища
Какие объекты нельзя открывать в&nbsp;жилых многоквартирных домах Какие объекты нельзя открывать в жилых многоквартирных домах
У&nbsp;кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в&nbsp;режиме онлайн У кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в режиме онлайн
Бизнес
Мобильный оператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017 Мобильный оператор О! подарит iPhone 7 победителю конкурса #МарафонПодарков2017
Сборная О! завоевала &laquo;бронзу&raquo; Кубка ГАС-2017 по&nbsp;мини-футболу Сборная О! завоевала «бронзу» Кубка ГАС-2017 по мини-футболу
Экология или экономия? Что нужно знать о&nbsp;Евро-5 Экология или экономия? Что нужно знать о Евро-5
Выгодный 4G-интернет в&nbsp;России от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;1&nbsp;МБ/1 сом Выгодный 4G-интернет в России от мобильного оператора О! — 1 МБ/1 сом