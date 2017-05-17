Проект «Одно село — один продукт» будут внедрять в Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства в регионе.

По ее данным, в полпредстве на встрече японской организации JICA с руководством области обсуждали вопросы создания в селах групп, которые будут выращивать на экспорт экологически чистые продукты.

Как сообщается, международная организация намерена содействовать в производстве и экспорте продукции из экологически чистых хлопка и шелка.

Ранее подобный проект реализовали в Иссык-Кульской области: за четыре года в 47 селах создано 178 групп (всего две тысячи человек), которые произвели 800 видов продукции на 54 миллиона сомов.

Организация в течение полутора лет изучит возможности сел по производству того или иного продукта, после чего начнет поддержку сельхозпроизводителей, говорится в сообщении.