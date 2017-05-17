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Общество

Отравление в Ноокене. Повторных обращений после выписки детей не было

В Министерстве здравоохранения прокомментировали заявление депутата Айтмамата Назарова о том, что дети в Ноокене продолжают обращаться в больницу, несмотря на то что их выписали.

«Мои родственники повторно попали в больницу. Никто не может поставить диагноз», — посетовал нардеп.

«Всего в Ноокенскую территориальную больницу госпитализировали 31 ребенка, из них 25 выписаны. Остальные 6 детей продолжают получать симптоматическое лечение, все дети в стабильном удовлетворительном состоянии», — отметили в Минздраве.

Выписанные школьники находятся под наблюдением врачей. Случаев ухудшения состояния здоровья школьников после выписки и повторных обращений не зарегистрировано.

По результатам лабораторных исследований проб воды из источника, из резервуара отклонений по показателям химической, токсической безопасности не выявлено.

Результаты лабораторных исследований проб мороженого, реализовывавшегося на территории школы в день отравления, отрицательные.

На территории школы растут фруктовые деревья. Со слов администрации школы, их обработка не проводилась. Причина отравления до сих пор не установлена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51965/
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