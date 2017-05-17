Отравление в Ноокене. Повторных обращений после выписки детей не было

В Министерстве здравоохранения прокомментировали заявление депутата Айтмамата Назарова о том, что дети в Ноокене продолжают обращаться в больницу, несмотря на то что их выписали.
«Мои родственники повторно попали в больницу. Никто не может поставить диагноз», — посетовал нардеп.
«Всего в Ноокенскую территориальную больницу госпитализировали 31 ребенка, из них 25 выписаны. Остальные 6 детей продолжают получать симптоматическое лечение, все дети в стабильном удовлетворительном состоянии», — отметили в Минздраве.
Выписанные школьники находятся под наблюдением врачей. Случаев ухудшения состояния здоровья школьников после выписки и повторных обращений не зарегистрировано.
Результаты лабораторных исследований проб мороженого, реализовывавшегося на территории школы в день отравления, отрицательные.
На территории школы растут фруктовые деревья. Со слов администрации школы, их обработка не проводилась. Причина отравления до сих пор не установлена.