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Общество

Руководители групп паломников прошли первый тур конкурса. Список

Духовное управление мусульман Кыргызстана опубликовало список руководителей групп (ажи башчи) на предстоящий хадж-2017, прошедших первый тур конкурса. Информацию об этом они разместили на своем официальном сайте.

Как рассказали ИА «24.kg» в пресс-службе ДУМК, чтобы стать руководителем группы паломников, необходимо пройти два этапа конкурсного отбора. «В первом туре участники сдавали тест. Второй тур пройдет 19 мая, это будет собеседование», — сказал пресс-секретарь ДУМК Максат Атабаев.

По его словам, всего для участия в конкурсе поступило 219 заявок. Фактически приняли участие 206 человек на 91 вакансию.

Как рассказал Максат Атабаев, на руководителя группы ложится большая ответственность за паломников.

«Каждый возглавляет 49 человек, в его обязанности входит рассказывать, какие процедуры нужно пройти, отвозить в необходимые для хаджа места, а если кто-то заболеет, позаботиться о нем, отвезти в больницу. В общем, ажи башчи полностью отвечает за группу», — рассказала специалист.

В 2017 году хадж в Мекке пройдет с 30 августа по 4 сентября.

Со списком прошедших первый тур конкурса кандидатов на ажи башчи можно ознакомиться здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51959/
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