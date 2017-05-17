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Общество

В Bishkek International School продлен прием заявок на стипендии

В Bishkek International School продлен прием заявок на стипендии. Об этом сообщила представитель приемной комиссии Азиза Керимова.

По ее данным, конкурс на скидки от 50 до 90 процентов открыт для граждан и резидентов Кыргызстана в возрасте 14–16 лет.

Цель конкурса — предоставить лучшим учащимся страны международное образование для поступления в университеты мира. Стипендия будет отозвана в случае плохой академической успеваемости, сложностей с дисциплиной или поздней оплаты за обучение.

Кандидаты должны пройти экзамены по английскому языку и математике и собеседование.

Крайний срок приема заявок — 31 мая. Экзамены и интервью состоятся 3 июня. Решение о присуждении стипендий на обучение будет объявлено 10 июня.

Подробнее на сайте школы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51958/
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