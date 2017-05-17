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Общество

Крестьянин не может понять, откуда берет статданные Минсельхоз

Крестьянин из села Ырдык Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Анвар Даутов не может понять, откуда Министерство сельского хозяйства берет статистические данные об объемах произведенной в стране продукции. Об этом он рассказал ИА «24.kg».

По его словам, земледелием он занимается с 1996 года и имеет более трех гектаров долевой пахотной земли, где выращивает различные сельхозкультуры.

Более чем за 20 лет я не припомню, чтобы у меня айыл окмоту или кто еще спрашивал, что я выращиваю и какой урожай получаю. И мне интересно, откуда Минсельхоз берет статистические данные?

Анвар Даутов

Как рассказал заведующий отделом развития земледелия Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Жигиталы Жумалиев, ведомство собирает данные обо всех сельхозпроизводителях, независимо от объема их земельного участка.

«В айыл окмоту есть специалист, он собирает информацию, которая поступает в районную администрацию, затем в область, от области берем мы», — рассказал о схеме движения статданных чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51942/
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