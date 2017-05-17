В Кыргызстане детским учреждениям предоставят льготные тарифы на электроэнергию. Так ответила на вопрос корреспондента ИА «24.kg», какие льготы на оплату электроэнергии предусмотрены для учреждений, в которых помогают детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, заведующая отделом управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития КР Гульмира Ахматова.

Напомним, в октябре 2014 года Общественное объединение «Центр защиты детей» обратилось к правительству и депутатам Жогорку Кенеша с просьбой предусмотреть льготы по оплате электричества и отопления для организаций, оказывающей социальные услуги детям данной категории.

Обратившиеся просили выработать «политику справедливого дифференцированного подхода по оплате услуг поставки электрической энергии небытовым абонентам, некоммерческим организациям, занимающимся предоставлением социальных услуг детям и пожилым, которые не имеют доходов и прибыли».

Как пояснила Гульмира Ахматова, Министерстве труда и социального развития в курсе ситуации.