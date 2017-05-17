Алмазбек Атамбаев и глава ГКНБ обсудили борьбу с терроризмом и экстремизмом

Алмазбек Атамбаев принял председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

По его данным, в ходе встречи глава государства проинформирован об оперативной обстановке в стране и принимаемых мерах по обеспечению национальной безопасности.

Абдил Сегизбаев также доложил президенту о мерах совершенствования борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом и активизации комплекса профилактических мероприятий по предупреждению преступлений террористической направленности.