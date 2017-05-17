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Общество

В соцсетях высмеяли письмо узбекского хокима за десятки грамматических ошибок

В социальных сетях высмеяли письменный ответ хокима (главы администрации) Мирабадского района Ташкента Шухрата Пулатова. В нем обнаружили десятки грамматических ошибок, а президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назван премьер-министром, пишет «Фергана».

Письмо датировано 3 мая 2017 года, в нем Пулатов отвечает на обращение жительницы узбекской столицы Елены Павловой о том, что жители махалли (квартальной общины) Олтинкул Миробадского района Ташкента около 40 лет живут практически без воды.

Фото «Фергана». Ответ хокима Мирабадского района Ташкента Шухрата Пулатова

В письме говорится, что «после прочтения обращения Павловой в виртуальную приемную премьер-министра Шавката Мирзиеева принято решение о том, что для проведения воды по указанному адресу необходимо построить насосную станцию.

Житель 87-го дома приобрел необходимые строительные материалы за свой счет. Однако его соседи (жители соседней улицы, где с водой все в порядке) не дают разрешения на проведение канализации. Работы начнутся после того, как соседи дадут разрешение».

В ответе хокима, написанном на узбекском языке с применением кириллицы, пользователи соцсетей обнаружили около 40 грамматических ошибок. Большинство связано с использованием, вернее, неиспользованием узбекских букв. Ошибка нашлась даже в имени президента — «Шавквт» вместо «Шавкат». В тексте использована искаженная форма русского прилагательного «насосный» и вместо «насос станцияси», как должно быть по-узбекски, написано «насосний станцияси».

Пользователи соцсетей делают вывод, что хоким либо не владеет узбекским языком, либо подписывает документы, не читая.

Их возмутило, что Шавкат Мирзиеев указан в письме хокима премьер-министром. Справедливости ради заметим, что Елена Павлова отправляла письмо именно в виртуальную приемную премьер-министра — осенью 2016 года, когда Мирзиеев занимал этот пост, совмещая с исполнением обязанностей президента.

Шухрат Пулатов возглавил хокимият Мирабадского района в апреле 2017 года, до этого занимал пост председателя правления — генерального директора Ташкентского механического завода, входящего в состав АО «Узбекистон темир йуллари» («Железные дороги Узбекистана»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51934/
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