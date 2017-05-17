Почти 90 процентов насильников детей имеют среднее образование

По информации Национального статистического комитета, почти 90 процентов людей, совершивших насилие над детьми, имеют среднее образование. Об этом на пресс-конференции сообщила завотделом управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития КР Гульмира Ахматова.

По ее словам, самое страшное, что издеваются над детьми зачастую самые близкие люди — родители, бабушки и дедушки.

«Не хочу сказать, что только в Кыргызстане имеются факты жестокого обращения и насилия над детьми. Они есть во всем мире, независимо от экологического, экономического и социального состояния страны. У нас об этой беде старались умалчивать», — сказала она.

Гульмира Ахматова подчеркнула, что негативно отразилась на положении детей и резко возросшая трудовая миграция.

Основной причиной жестокого обращения с детьми является ослабление роли семьи как гаранта развития ребенка. К сожалению, изменения, происходящие в социальной и экономической сферах, духовно-нравственные трудности нашего общества, а также изменение традиционных ролей членов ячейки общества существенно дестабилизируют традиционные семейные отношения. Гульмира Ахматова

Представитель Минтруда заверила, что сегодня политика государства направлена на сохранение семьи для ребенка. В этой связи ведомство поручило территориальным подразделениям постоянно выявлять детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.