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Общество

После проверки Нацгоспиталь закрывает производство лекарств

Национальный госпиталь закрывает производство лекарств. Об этом ИА «24.kg» сообщила главный врач медучреждения Динара Сагинбаева.

Напомним, депутат ЖК Аида Исмаилова заявила, что в Нацгоспитале производят лекарства в антисанитарных условиях. Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев пообещал разобраться.

По словам Динары Сагинбаевой, сегодня в медучреждение пришли с проверкой.

«Во-первых, у нас есть лицензия. Жалоб или каких-то случаев, чтобы произошло что-то экстраординарное, не было. И потом, каждая партия раствора через определенное время направляется на проверку соответствия стандартам. Их проверяют в ДЛОиМТ. Сам раствор соответствует всем предъявляемым требованиям. Нарушений не было», — сказала главврач НГ.

«Не скажу, что санитарные условия у нас супер. Здание очень старое, подлежало ремонту. Департамент лекарственного обеспечения и медтехники (ДЛОиМТ) выписал нам предписание. На последней проверке нам дали срок до 1 июня закрыть производство. Об этом мы уведомляли и депутата», — отметила Динара Сагинбаева.

Решение о закрытии принято не только после предписания. Мы взвесили все плюсы и минусы. Мы лучше будем покупать препараты, хотя потребность в них высокая: койко-мест очень много, операций производят много. А свое производство немного дешевле, чем когда покупаешь.

Динара Сагинбаева

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51925/
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