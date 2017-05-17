Официально мэрия Каракола не заявила об урегулировании конфликта с церковью

Официально никто из мэрии Каракола не заявил об урегулировании конфликта со Свято-Троицкой православной церковью. Об этом ИА «24.kg» сообщил настоятель храма отец Сергий.
Он добавил, что на пресс-конференции городские чиновники сказали, что произошло недоразумение, предложили жить дружно. «Но мы с мэрией никогда и не ссорились. Они подали иск в суд. Официально предложений от мэрии не поступило. Я так понял, что они пошли на попятную. Я не сторонник конфликтов, я за мирное урегулирование», — отметил священнослужитель.
Напомним, мэрия Каракола подала иск в суд с целью забрать землю Свято-Троицкой православной церкви.