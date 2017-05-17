Официально мэрия Каракола не заявила об урегулировании конфликта с церковью

Официально никто из мэрии Каракола не заявил об урегулировании конфликта со Свято-Троицкой православной церковью. Об этом ИА «24.kg» сообщил настоятель храма отец Сергий.

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По его словам, вчера, 16 мая, ему позвонила помощница мэра и пригласила на встречу с градоначальником. «Я поехать не смог, так как не в городе. Отправил представителя храма. Сказали, что будет беседа с мэром. На самом деле собрали пресс-конференцию. Кто так делает? Зачем обманывать? Сейчас они выкручиваются, пытаются оправдаться, но слова мэра расходятся с его письмом. До сих пор он мне не звонил», — рассказал отец Сергий.

Он добавил, что на пресс-конференции городские чиновники сказали, что произошло недоразумение, предложили жить дружно. «Но мы с мэрией никогда и не ссорились. Они подали иск в суд. Официально предложений от мэрии не поступило. Я так понял, что они пошли на попятную. Я не сторонник конфликтов, я за мирное урегулирование», — отметил священнослужитель.

Напомним, мэрия Каракола подала иск в суд с целью забрать землю Свято-Троицкой православной церкви.