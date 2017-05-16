В Кыргызстане зарегистрировано около 7 тысяч ВИЧ-инфицированных. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Горин.

«Это с момента первой регистрации — 20 лет назад. Из них около 600 детей. 1 тысяча 634 человека за это время умерли. Мы со своей стороны прежде всего проводим профилактику ВИЧ-инфекций, санитарно-просветительную работу, тестирование на наличие инфекции. Думаю, что каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус», — сказал замминистра здравоохранения.

По его словам, тестирование проводится анонимно. В случае выявления ВИЧ-статуса назначается антиретровирусная терапия.

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Он добавил, что начавшаяся сегодня акция говорит о том, что в Кыргызстане существует дискриминация в отношении людей с положительным ВИЧ-статусом. «Не все понимают, что общение с такими людьми безопасно, поэтому боятся ВИЧ-инфицированных», — отметил Олег Горин.

Напомним, в Бишкеке началась акция в поддержку ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане с участием кыргызских артистов и певцов #ТыНеОдинок.