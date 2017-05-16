Погода в Кыргызстане на 17 мая: временами грозы

В Кыргызстане временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Местами осадки сильные. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный, 4–9, с порывами до 15- 22 метров в секунду.

В Бишкеке температура ночью +14, днем +24 градуса.

День увеличится до 14 часов 41 минуты.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура воздуха ночью +14, днем до +29 градусов.

В Нарынской области до +6 градусов ночью и +24 днем.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем до +24 градусов.

В Таласской области ожидается ночью +10, днем +27 градусов.