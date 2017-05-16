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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписано постановление о внесении изменений в постановление «Об утверждении Проекта «Финансирование сельского хозяйства — 5».

Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны законы:
— о ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах от 28 сентября 2001 года, подписанного 18 октября 2011 года в городе Санкт-Петербурге;
— о внесении изменений в Закон КР «О банкротстве (несостоятельности)».

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51895/
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