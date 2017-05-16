В Бишкеке презентовали сборник рассказов молодого писателя Эрмека Турдубекова

В Республиканской детско-юношеской библиотеке имени К.Баялинова презентовали сборник рассказов «Паутина» молодого писателя Эрмека Турдубекова. Об этом сообщили в Союзе композиторов КР.

Эрмек Турдубеков — призер ряда литературных конкурсов, проходивших в России и Кыргызстане.

Будучи автором нескольких рассказов и стихотворений, ныне ученик 10-го класса ШГ № 64 в 2015 году принял участие в конкурсе российского литературного клуба «Твоя первая книга» и стал его победителем среди взрослых писателей в номинации «Современная проза».

На конкурс молодой автор выставил три произведения — «Нерассказанный рассказ», «Паутина» и «Педали Амана» (все они вошли в настоящий сборник). Два из них и заняли первое место.