В Бишкеке открыли первый в Центральной Азии Центр для пострадавших от пыток и насилия. Об этом сообщил ИА «24.kg» психотерапевт центра Тынчтыкбек Асанов.

«Центр «Альтер-эго» будет оказывать комплексную помощь, особый акцент сделан на психологическую и психотерапевтическую поддержку пострадавших. Мы в основном будем работать с психологическими последствиями пыток, с душой человека. Телесные раны могут зажить, но память о перенесенных пытках может остаться на всю жизнь», — заявил Тынчтыкбек Асанов.

По его словам, еще одной задачей центра станет оказание комплексной медицинской помощи, документирование физических, психических и социальных последствий применения пыток. «В планах — реализация образовательных программ, связанных с проблематикой пыток и насилия», — добавил Тынчтыкбек Асанов.

Руководитель Общественного фонда «Голос Свободы» Сардар Багишбеков заявил, что центр «является единственным в Центральной Азии, оказывающим помощь пострадавшим от пыток». «Второй центр планируется открыть на юге страны, в городе Оше», — добавил он.