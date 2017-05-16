Мэр Джалал-Абада утверждает, что не убегал от патрульной милиции

Мэр Джалал-Абада Турдалы Темирбаев утверждает, что не убегал от патрульной милиции и сразу подчинился требованиям инспекторов. Об этом он заявил ИА «24.kg», комментируя милицейский рейд, который проходил накануне в городе, когда патрульные пытались остановить авто градоначальника «Ниссан» (госномер 0032 DB).

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По словам Турдалы Темирбаева, сотрудники УПМ Джалал-Абада поехали за ним, поскольку у него не было сзади госномера, нагнали и остановили.

«Я, как законопослушный гражданин, остановился, предъявил документы, у меня не было с собой только техпаспорта. Он был у водителя. А госномер утром повредили на мойке, я это все объяснил, уплатил штраф 520 сомов, и меня отпустили», — рассказал Турдалы Темирбаев.