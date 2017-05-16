Депутат призывает отказаться от служебных квартир и не передавать их аппарату ЖК

Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев призвал отойти от практики использования служебных квартир, машин и личных водителей. Об этом он сказал на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту парламента, где рассматривали законопроект «О внесении изменений в Закон КР «О служебном жилом доме Жогорку Кенеша».

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Напомним, ранее Ирина Карамушкина выступила с инициативой передать неиспользуемые служебные квартиры депутатов нуждающимся в жилье сотрудникам аппарата Жогорку Кенеша.

По словам Кенжебека Бокоева, депутаты нынешнего созыва пришли с намерением избавиться от привилегий.

«Если врачам, учителям, служащим айыл окмоту и другим сотрудникам ведомств не можем дать служебные квартиры, почему только депутаты должны пользоваться таким жильем?» — сказал депутат.

Как он отметил, вопрос со служебными автомобилями и водителями решен, и это никак не отразилось на работе народных избранников.

«Надо вообще уходить от служебных машин, квартир, этот вопрос нужно поставить и перед правительством. Почему начальник отдела или управления ездит с персональным водителем, а эти водители держат им зонтики над головой?» — возмутился Кенжебек Бокоев.

Народный избранник предложил решать жилищный вопрос депутатов и сотрудников аппарата с помощью ипотечного кредитования.

По информации управделами Жогорку Кенеша, всего в парламенте работают 916 человек.