Мэр Каракола рассказал об изъятии земли Свято-Троицкой православной церкви

Мэр Каракола Данияр Арпачиев рассказал ИА «24.kg» об изъятии земли Свято-Троицкой православной церкви.
Он заверил, что мэрия областного центра не намерена забирать принадлежащую храму землю, а, наоборот, хочет увеличить территорию и привести ее в порядок.
«Мы хотим увеличить территорию и отдать свое. Ни сантиметра церковной земли нам не нужно. Ранее территория была 126 на
По его словам, церковь должна передвинуть заграждение на три метра в сторону увеличения своей площади. «Храм должен занимать законную территорию, привести ее в порядок, убрать мусор, выкосить траву. С батюшкой у нас нет разногласий. Законная площадь храма — 1,63 гектара. У нас одно требование: чтобы возле церкви был порядок, а вместо бетонного забора установлен металлический», — отметил градоначальник.