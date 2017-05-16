Мэр Каракола рассказал об изъятии земли Свято-Троицкой православной церкви

Мэр Каракола Данияр Арпачиев рассказал ИА «24.kg» об изъятии земли Свято-Троицкой православной церкви.

Он заверил, что мэрия областного центра не намерена забирать принадлежащую храму землю, а, наоборот, хочет увеличить территорию и привести ее в порядок.

Читайте по теме Мэр Каракола намерен забрать земли православной церкви

«Мы хотим увеличить территорию и отдать свое. Ни сантиметра церковной земли нам не нужно. Ранее территория была 126 на 127 метров . В 1995 году мэрия издала постановление и отдала земли церкви, но там не указаны координаты. Госрегистр начертил границы 140×140 метров. Согласно госакту, храм должен занимать территорию до тротуара. Но так не должно быть. В 2014 году госакт исправили и сделали по 126 метров . В прошлом году муниципалитет отдал участок у церкви под открытие кафе. Церковь подала в суд, что павильон стоит на ее территории. Суд вынес решение, что земля муниципалитета», — рассказал Данияр Арпачиев.

По его словам, церковь должна передвинуть заграждение на три метра в сторону увеличения своей площади. «Храм должен занимать законную территорию, привести ее в порядок, убрать мусор, выкосить траву. С батюшкой у нас нет разногласий. Законная площадь храма — 1,63 гектара. У нас одно требование: чтобы возле церкви был порядок, а вместо бетонного забора установлен металлический», — отметил градоначальник.