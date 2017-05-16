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Общество

На одного жителя Бишкека приходится 11 квадратных метров зеленых насаждений

В Бишкеке на каждого жителя приходится не 3,5, а 11 квадратных метров зеленых насаждений. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель директора муниципального предприятия «Зеленстрой» Нурлан Касымов.

По его словам, общая площадь зеленых насаждений в столице составляет 5 тысяч 635 гектаров, из них только 856 находится на балансе «Зеленстроя».

«Люди берут только тот участок, который на балансе МП, и делают выводы. Но на деле зеленых зон намного больше», — сказал он.

Напомним, сегодня депутат Бишкекского горкенеша Алмаз Кененбаев заявил, что раньше на одного жителя столицы приходился 21 квадратный метр зеленых насаждений, а сейчас только 3,5.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51862/
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