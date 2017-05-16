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Общество

«Зеленстрой» обещает постричь траву вдоль дорог в Бишкеке

«Трава на обочине дорог быстро растет, поэтому она становится выше живой изгороди», — заявил заместитель директора Муниципального предприятия «Зеленстрой» Нурлан Касымов, отвечая на вопрос ИА «24.kg», почему траву вдоль бордюров не подстригают.

По его словам, за траву и сорняки на обочине дорог отвечает не «Зеленстрой», а «Тазалык».

«Несмотря на это, если вдоль бордюров растет трава ближе к нашим зеленым насаждениям, мы ее стрижем», — уверил Нурлан Касымов.

Горожане часто отмечают, что сотрудники «Зеленстроя» ограничиваются только стрижкой живой изгороди, не замечая сорняков вдоль бордюра. Это, по их мнению, портит внешний облик столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51848/
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