«Зеленстрой» обещает постричь траву вдоль дорог в Бишкеке

«Трава на обочине дорог быстро растет, поэтому она становится выше живой изгороди», — заявил заместитель директора Муниципального предприятия «Зеленстрой» Нурлан Касымов, отвечая на вопрос ИА «24.kg», почему траву вдоль бордюров не подстригают.

По его словам, за траву и сорняки на обочине дорог отвечает не «Зеленстрой», а «Тазалык».

«Несмотря на это, если вдоль бордюров растет трава ближе к нашим зеленым насаждениям, мы ее стрижем», — уверил Нурлан Касымов.

Горожане часто отмечают, что сотрудники «Зеленстроя» ограничиваются только стрижкой живой изгороди, не замечая сорняков вдоль бордюра. Это, по их мнению, портит внешний облик столицы.