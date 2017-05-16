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Общество

Отсутствием грамотных политико-стратегических решений недовольны кыргызстанцы

Лишь половина опрошенных считает общественно-политическую ситуацию в Кыргызстане стабильной. Такие данные представила Коалиция «За демократию и гражданское общество» по результатам общенационального телефонного социологического опроса.

Так, 9 процентов считают, что ситуация в стране абсолютно стабильная, 20 процентов — скорее нестабильная, 11 процентов — абсолютно нестабильная.

Основной причиной нестабильности в стране респонденты называют отсутствие грамотных политико-стратегических решений — 58 процентов, на втором месте коррупция и взяточничество — 29 процентов, тройку лидеров замыкает недовольство граждан сложившейся политической ситуацией — 26 процентов.

По мнению опрошенных, вероятнее всего ситуацию может стабилизировать повышение эффективности исполнительной власти (39 процентов), постепенное повышение благосостояния людей (24 процента), а также борьба с коррупцией (15 процента).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51844/
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