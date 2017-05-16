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Общество

20 процентов кыргызстанцев считают митинги хорошим инструментом влияния

20 процентов опрошенных кыргызстнцев считают, что митинги и прочие формы демонстраций являются хорошим инструментом влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Такие данные представила Коалиция «За демократию и гражданское общество» по результатам общенационального телефонного социологического опроса.

На вопрос о том, какими способами гражданское общество может влиять на общественно-политическую ситуацию, 43 процента опрошенных не смогли дать ответа, 13 процентов высказались о том, что можно писать заявления, запросы и обращения в государственные органы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51841/
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