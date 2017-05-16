Большинство кыргызстанцев уверены, что могут влиять на ситуацию в стране

Большинство опрошенных кыргызстнцев уверены, что граждане могут влиять на общественно-политическую ситуацию в стране. Такие данные представила Коалиция «За демократию и гражданское общество» по результатам общенационального телефонного социологического опроса.

На вопрос о том, могут ли граждане влиять на общественно-политическую ситуацию в стране, 52 процента опрошенных дали положительный ответ, 19 процентов сочли, что это невозможно, и 29 процентов затруднились с ответом.

71 процент опрошенных, ответивших положительно, это респонденты из Нарынской области, 58 процентов — из Иссык-Кульской и 57 процентов — жители Чуйской области.

В Бишкеке 62 процента горожан верят, что общество может влиять на общественно-политические события в стране, 20 процентов считают это невозможным.