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Общество

Итоги опроса: Большая часть граждан не следит за событиями в Кыргызстане

Большая часть опрошенных граждан не отслеживает события в Кыргызстане. Такие данные представила Коалиция «За демократию и гражданское общество» по результатам общенационального телефонного социологического опроса.

По их данным, 40 процентов респондентов ответили, что вообще не отслеживают общественно-политические события, тогда как 38 процентов интересуются ими время от времени. А 22 процента опрошенных ответили, что отслеживают и интересуются новостями в стране регулярно.

Среди возрастных категорий более всего интересуются общественно-политическими событиями в стране люди в возрасте от 55 лет и старше: на данную возрастную категорию приходится 37 процентов.

Наиболее популярным источником информации среди населения является телевидение (64 процента), за ним с большим отрывом идут интернет-издания (18) и социальные сети (12).

Стоит отметить, что молодежь в возрасте от 18 до 34 лет все больше отдает предпочтение интернет-изданиям и социальным сетям (29 процентов и 21 процент соответственно), что в сумме дает 50 процентов людей в данной возрастной категории, получающих информацию онлайн.

Самые активные интернет-пользователи (суммарно Интернет и социальные сети) проживают в городах республиканского значения — Бишкеке (42), Оше (44), а также в Джалал-Абадской (28) и Ошской (31) областях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51838/
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