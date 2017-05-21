Топ-5 книг от актера Азиза Бейшеналиева

Имя актера Азиза Бейшеналиева широко известно в России, Казахстане и Кыргызстане. И не только потому, что он сын прославленного кинематографиста и популярного актера советского кино Болота Бейшеналиева.

Азиз Бейшеналиев — то самое исключение из правил, когда природа не просто решила не отдыхать на нем, а щедро одарила талантами. У него уже солидная фильмография, он пробовал себя в режиссуре — и вполне успешно, сам воспитывает сына. Последние годы наш герой живет в Алматы (Казахстан), перебравшись туда из Москвы.

Сегодня Азиз Бейшеналиев представляет свой топ-5 любимых книг.

1 Рассказ «Порою нестерпимо хочется» Кена Кизи.

Рассказ о том, как иногда можно (и приходится) потерять все, чтобы сохранить себя. О том, что цельность человека складывается не благодаря обстоятельствам, а вопреки. И что иногда такие потери — это самая большая роскошь, которую только может позволить себе человек, не теряющий самоуважения и остающийся самим собой.

А еще в этой книге есть замечательные народные байки из раннего североамериканского фольклора. Азиз Бейшеналиев

Важно только найти правильный перевод. Никак не «Порою блажь великая» в переводе Д. Сабарова (пожалуй, самый ужасный пример переводной литературы, встреченных мной за всю жизнь), а именно «Порою нестерпимо хочется» М. Ланиной, сумевшей сохранить в русском переводе одну из лучших книг американской и мировой литературы ХХ века.

Прочитать произведение онлайн можно здесь.

2 Роман «Песня моряка» Кена Кизи.

Книга о том, что конец света — вещь очень простая и обыденная. И когда он наступит, люди рискуют этого не заметить. Потому что создадут его сами в ходе повседневной жизни.

Прочитать произведение онлайн можно здесь.

3 Роман «Баудолино» Умберто Эко.

Книга, полная печального юмора, рассказывающая, что все событийные и культурные основы жизни Средних веков, сформировавшие Европу тех времен, появились благодаря смекалке и воображению одного человека, каждый раз оказывавшегося в нужное время в нужном месте. А может, наоборот, — в ненужном месте совсем не вовремя.

«Баудолино» -литературная мистификация, эдакий «Форрест Гамп» средневековья.

Смесь плутовского романа и исторической хроники, утопии и летописи, беллетристики и медиевистического исследования.

И в конце книги ты видишь, как вымышленный мир главного героя становится реальностью. Это превращение — начало всех легенд и представлений, на которые опиралось мышление Нового Времени, ставшего основой современного мира.

Прочитать роман онлайн можно здесь.

4 Роман «Даниэль Штайн, переводчик» Людмилы Улицкой

Книга, которая показывает, что святость проста и не всегда заметна. Она так же, как и великий роман Маркеса, говорит о том, что жизнь продолжается всегда и везде, а как именно она продолжается, во многом зависит от нашего выбора.

Книга о том, что свобода — это и право на выбор, и ответственность за него. Азиз Бейшеналиев

И о том, что результат выбора иногда проявляется много времени спустя, иногда даже десятилетия.

Прочитать роман онлайн можно здесь.

5 Роман «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса

Книга, рассказывающая о том, что жизнь нелинейна. Повествование о том, что, преодолев препятствие, ты (и те, кто останется после тебя) столкнутся со следующим и что это и есть жизнь — цепь радостей и трудностей, веселья и страха, счастья и горя. Что качели эти бесконечны, и когда тебя не станет — они не прекратятся.

Роман о том, что в конце нет никакого «стали они жить-поживать да добра наживать», потому что конец всегда отодвигается, как горизонт, который ты видишь и до которого не можешь дойти. Азиз Бейшеналиев

Говорят, талмудическая мудрость гласит, что под каждым надгробием лежит целая вселенная. А прочитав Габриэля Гарсиа Маркеса, ты понимаешь, что твоя жизнь — еще и звено в цепи, начала которой не помнит никто и конца которой никто не увидит.

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