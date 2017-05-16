В Кыргызстане один кандидат на выборах оформил агитаторами 10 тысяч человек

В Кыргызстане на выборах в одном округе один кандидат оформил агитаторами 10 тысяч человек. Но это фактически подкуп: указав зарплату в 300 сомов, он выдавал им по 1 тысяче сомов. Об этом на заседании комитета по конституционному порядку, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сказал депутат Исхак Масалиев.

Он выступил против инициативы депутата Мирлана Жеенчороева освободить от налогов и соцотчислений агитаторов и работников предвыборных штабов.

По словам депутата Мирлана Жеенчороева, за последние 20 лет были неясности в расходах избирательных фондов, недовольство общественности, нетранспарентность избирательных фондов, в связи с чем он внес свое предложение. Как он пояснил, это позволит увидеть реальные расходы на выборы. И не будет надобности скрывать их.

Депутат Исхак Масалиев с этим категорически не согласен.

Когда учитель получает зарплату, причем мизерную, он платит налоги. Когда врач получает зарплату, он платит налоги. А почему агитатор не должен платить налог? Исхак Масалиев

Мирлан Жеенчороев ответил, что выборы президента проходят раз в шесть лет, выборы в местные органы власти — раз в четыре года, а предвыборная агитация длится не больше месяца. И поэтому не стоит цепляться за «пару сомов» налогов, которые отчисляют агитаторы.

Как отметила депутат Айнуру Алтыбаева, данное предложение нарушает принципы Налогового кодекса. На что Мирлан Жеенчороев сказал, что эти принципы нарушаются, когда в интересах узкой группы лиц освобождаются от налогов мукомолы, а агитаторы — это широкий круг населения.

Однако депутат Исхак Масалиев видит опасность в том, что если агитаторов освободить от налогов и иных отчислений, то кандидаты на выборах могут открыто подкупать избирателей, оформив их на эту должность.

«Тогда нужно открыто сказать, мол, приходи в кассу партии и получай тысячу сомов, никаких налоговых отчислений. И что с того, что мы увидим реальные расходы кандидатов? Это ничего не даст. Нужны хоть какие-то сдерживающие факторы — такие как налоги и соцотчисления», — сказал Исхак Масалиев.