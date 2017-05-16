Аресты политиков в топе новостей, которыми интересуются кыргызстанцы. Таковы итоги телефонного социологического опроса, который в конце апреля 2017 года провела Коалиция за демократию и гражданское общество.
В НПО пояснили цель исследования — выяснить информированность и отношение населения к общественно-политическим событиям в стране, а также определить основные источники информации об этих событиях.
Наибольший интерес у респондентов вызвали новости об арестах и задержаниях политиков — 63 процента.
Предстоящие выборы президента интересуют лишь два процента кыргызстанцев.
Исключение депутата Жанара Акаева из фракции СДПК и Марш за права и равные возможности женщин популярны были среди двух процентов респондентов в сумме.
На вопрос «Как вы относитесь к задержанию лидера партии «Ата Мекен», 41 процент респондентов ответили положительно и считают задержание правомерным.
В случае с задержанием экс-парламентария Садыра Жапарова 42 процента респондентов затруднились с ответом. 31 процент опрошенных отнеслись к новости о задержании Садыра Жапарова положительно. 27 процентов участников опроса отнеслись к его аресту негативно, посчитав это неправомерным.
Опрос Коалиции за демократию и гражданское общество проведен при помощи специализированной компьютерной системы телефонного опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Этот метод позволяет быстро и качественно провести сбор данных по социально значимым вопросам.
Для исследования сотовые телефонные номера были случайно сгенерированы специально разработанной компьютерной программой. А для дозвона на стационарные телефоны была использована база данных стационарных телефонных номеров по каждой области.
Из 1 тысячи 39 потенциальных респондентов, к которым интервьюерам удалось дозвониться, 738 человек дали согласие на участие в опросе (доля ответивших составила 78 процентов).