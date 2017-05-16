Аресты политиков в топе новостей, которыми интересуются кыргызстанцы. Таковы итоги телефонного социологического опроса, который в конце апреля 2017 года провела Коалиция за демократию и гражданское общество.

В НПО пояснили цель исследования — выяснить информированность и отношение населения к общественно-политическим событиям в стране, а также определить основные источники информации об этих событиях.

Наибольший интерес у респондентов вызвали новости об арестах и задержаниях политиков — 63 процента.

15 процентов опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. Три процента участников опроса были заинтересованы новостью об исках президента против ряда СМИ.

Предстоящие выборы президента интересуют лишь два процента кыргызстанцев.

Исключение депутата Жанара Акаева из фракции СДПК и Марш за права и равные возможности женщин популярны были среди двух процентов респондентов в сумме.

На вопрос «Как вы относитесь к задержанию лидера партии «Ата Мекен», 41 процент респондентов ответили положительно и считают задержание правомерным.

23 процента восприняли новость об аресте Омурбека Текебаева отрицательно, высказав свое мнение против задержания. 36 процентов респондентов не дали ответ на данный вопрос.

В случае с задержанием экс-парламентария Садыра Жапарова 42 процента респондентов затруднились с ответом. 31 процент опрошенных отнеслись к новости о задержании Садыра Жапарова положительно. 27 процентов участников опроса отнеслись к его аресту негативно, посчитав это неправомерным.

Опрос Коалиции за демократию и гражданское общество проведен при помощи специализированной компьютерной системы телефонного опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Этот метод позволяет быстро и качественно провести сбор данных по социально значимым вопросам.

Для исследования сотовые телефонные номера были случайно сгенерированы специально разработанной компьютерной программой. А для дозвона на стационарные телефоны была использована база данных стационарных телефонных номеров по каждой области.

Из 1 тысячи 39 потенциальных респондентов, к которым интервьюерам удалось дозвониться, 738 человек дали согласие на участие в опросе (доля ответивших составила 78 процентов).