Штрафовать за нарушение идентификации скота намерены в Жогорку Кенеше

Поправки в Кодекс об административной ответственности внесены на рассмотрение парламента.

За нарушение правил и требований идентификации и регистрации животных предлагается налагать штраф на граждан в размере 5 тысяч сомов, а на должностных лиц — 7,5 тысячи сомов.

Кроме того, предусмотрен штраф за выпас скота в местах скотомогильников, за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, нарушение правил содержания мест, отведенных для захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных.

«По данным Международного эпизоотического бюро, в 2015 году среди населения республики выявлены 904 случая заболевания бруцеллезом, 19 — сибирской язвой, 2 — бешенством, 1 тысяча 134 — эхинококкозом. Есть тенденция по уменьшению количества случаев бруцеллеза, в том числе у людей, однако ситуация по общим болезням для животных и человека остается напряженной», — говорится в справке-обосновании.

«Кыргызстан традиционно являлся одним из крупнейших экспортеров живого скота и животноводческой продукции в Казахстан и другие страны. Однако из-за отсутствия мер по совершенствованию системы идентификации, регистрации и контроля передвижения животных в настоящее время животноводство теряет до 30 процентов потенциального дохода», — отмечают инициаторы законопроекта.