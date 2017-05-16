Педофилов в Кыргызстане предлагают наказывать строже

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы КР внесены на рассмотрение парламента Кыргызстана.

«Количество фактов применения насилия в отношении детей с каждым годом увеличивается. Растет число преступлений, совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних и малолетних. Сегодня назрела острая необходимость пересмотра некоторых уголовных санкций, применяемых в отношении педофилов, в сторону их ужесточения», — отмечают инициаторы законопроекта.

«Суды в нарушение всех норм морали основываются на показаниях малолетних о том, что половое сношение с ними было осуществлено «по обоюдному согласию», несмотря на то, что их первоначальные показания указывали на изнасилование. Судебная практика позволяет полностью исключить привлечение педофилов к уголовной ответственности за изнасилование малолетних», — говорится в справке-обосновании.

Анализ показывает: на насильственные действия чаще идут именно члены семьи и родственники ребенка, проживающие вместе с ним (в 43 процентах случаев).

Законопроектом предусматривается, что половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенное лицом старше 18 лет с лицом, не достигшим 16 лет (кроме малолетних), наказывается лишением свободы сроком на пять лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью, а также иной деятельностью, связанной с несовершеннолетними.

Кроме того, вносится поправка, согласно которой к лицу, отбывающему наказание в связи с совершением преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, амнистия не применяется.