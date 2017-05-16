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Общество

Медики продолжают осмотр граждан, пострадавших от ЧС на юге Кыргызстана

По данным на 15 мая, в населенных пунктах Карамык, Жекенди и Кара-Тейит Чон-Алайского района Ошской области осмотрены 2 тысячи 145 жителей, обратившихся за медицинской помощью, большинство с острой реакцией на стресс, из них 382 — дети до 14 лет.

По данным Минздрава, медицинскую помощь оказывают бригады из 6 врачей и 29 медсестер.

Психологическую и психотерапевтическую помощь оказывает психотерапевт из Ошского центра психического здоровья. Задействованы 4 машины, из них 3 специализированные машины скорой медицинской помощи. Работает мобильная клиника Ошской межобластной объединенной клинической больницы.

Госпитализированные ранее в Дароот-Коргоне три человека выписаны в удовлетворительном состоянии.

В территориальной больнице Узгенского района находится один больной с диагнозом «Гемморагический инсульт», поступивший после схода оползня в селе Аюу (родственник погибших под оползнем). Состояние стабилизировалось, лечение продолжается. В селе Курбу-Таш айыльного округа Жалпак-Таш Узгенского района развернут медицинский пункт, работает одна бригада. Госпитализированных пациентов нет.

Напомним, для оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий в Узгенском и Чон-Алайском районах Ошской области открыты счета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51784/
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