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Общество

На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт проведут принудительный камнепад

На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт проведут принудительный камнепад. Об этом сообщает пресс-служба Госпредприятия «НК Кыргыз темир жолу».

По ее данным, для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 15 по 19 мая железнодорожники будут принудительно спускать камни на 122-м километре автодороги (в Боомском ущелье).

Как сообщается, в эти дни движение на трассе с 09.00 до 15.00 будет периодически приостанавливаться сотрудниками УПМ МВД.

Как напоминает компания, работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.

«Кыргыз темир жолу» заранее приносит гражданам свои извинения за принесенные неудобства и просит отнестись к ситуации с пониманием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51782/
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