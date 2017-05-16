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Общество

Имя погибшего милиционера увековечено на мемориальной доске

Имя милиционера Актилека Абдувалиева, погибшего при исполнении служебного долга от рук преступников, увековечено на мемориальной доске Министерства внутренних дел КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла 19 ноября 2015 года возле дома № 38 в 8-м микрорайоне Бишкека.

Как сообщается, в МВД также почтили память всех погибших на посту.

Уточняется, что приказом МВД 15 мая объявлено Днем памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел.

«Наши товарищи с честью до конца своих дней боролись с преступностью. Их подвиг — пример стойкости, мужества и чести. Мы навсегда сохраним светлый образ наших товарищей. Кыргызская милиция с 1918 года потеряла 145 самых лучших сотрудников. Подвиги наших товарищей служат всем примером сплоченности, духовным и нравственным ориентиром, придающим силы в борьбе с таким страшным злом, как преступность», — добавили в ведомстве.

Сегодня во всех территориальных подразделениях МВД КР прошли памятные мероприятия — церемония возложения венков к мемориалам, встречи с родственниками погибших.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51776/
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