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Общество

Кыргызстан намерен ввести временный санитарный контроль на границе

Кыргызстан намерен ввести временный санитарный контроль на границе. С предложением выступает Министерство здравоохранения из-за ввоза необогащенной муки.

Проектом постановления предлагается Министерству экономики совместно с МВД и ГСБЭП внести предложения по организации мобильных передвижных постов по выявлению ввоза необогащенной хлебопекарной муки высшего и первого сорта.

Высокий уровень железодефицитной анемии среди женщин и детей является угрозой здоровью и экономическому росту страны.

Учитывая, что доля импортируемой муки, находящейся в обращении на рынке, составляет более 60 процентов, наиболее эффективными мерами по запрету обращения на рынке необогащенной муки станет контроль ввоза через государственную границу КР.

В настоящее время в пунктах пропуска через границу КР со странами ЕАЭС упразднены все виды контроля, за исключением пограничного. Вместе с тем охрана территории в части недопущения ввоза необогащенной муки в компетенцию ГПС не входит. В связи с этим предлагается ввести временный санитарный контроль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51773/
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