В Кыргызстане проходит Общереспубликанское тестирование

В Кыргызстане сегодня началось Общереспубликанское тестирование (ОРТ).

По данным Центра оценки в образовании и методов обучения, зарегистрировано почти 45 тысяч человек.

Согласно приказу Министерства образования и науки, ОРТ проходит на кыргызском и русском языках в три этапа: 16–17 и 19–20 мая, а также 23—24 июня. В целом в республике открыто 123 тестовых центра. Дополнительная регистрация на тест для абитуриентов, которые не успели сделать это в основном потоке, пройдет 18 мая.

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы (независимо от формы собственности) и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). Получившие высокие баллы имеют возможность поступить в вуз на бюджетное обучение.