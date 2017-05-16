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Общество

В Кыргызстане проходит Общереспубликанское тестирование

В Кыргызстане сегодня началось Общереспубликанское тестирование (ОРТ).

По данным Центра оценки в образовании и методов обучения, зарегистрировано почти 45 тысяч человек.

Согласно приказу Министерства образования и науки, ОРТ проходит на кыргызском и русском языках в три этапа: 16–17 и 19–20 мая, а также 23—24 июня. В целом в республике открыто 123 тестовых центра. Дополнительная регистрация на тест для абитуриентов, которые не успели сделать это в основном потоке, пройдет 18 мая.

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы (независимо от формы собственности) и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). Получившие высокие баллы имеют возможность поступить в вуз на бюджетное обучение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51762/
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