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Общество

Накануне судебного заседания адвоката Алмамбета Шыкмаматова вызвали в ГКНБ

Накануне судебного заседания по делу депутата Алмамбета Шыкмаматова его адвоката Чинару Жакупбекову вызвали в ГКНБ по делу лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Об этом сообщил парламентарий в начале судебного заседания.

Председательствующий судья Эрнис улуу Айбек перенес заседание на 24 мая.

Напомним, 17 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова. Парламентария обвинили в том, что в 2011 году он якобы составил фиктивные договоры о закупке служебных автомобилей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51750/
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