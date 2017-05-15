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Общество

Торговцев стихийного рынка в Ашхабаде отправят в наркодиспансер

Фото из архива «Хроники Туркменистана». Торговцы стихийного рынка в Ашхабаде

Полиция задержала торговцев стихийного рынка в 11 микрорайоне Ашхабада. Как сообщили источники «Хроники Туркменистана», около 30 полицейских окружили рынок, схватили всех, кто занимался торговлей, и отвезли в ИВС (изолятор временного содержания).

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Сообщается, что их отправят в Дашогузский велаят в наркологический диспансер и продержат там до окончания Азиады.

На рынке малоимущие граждане и пенсионеры продавали старые вещи.

Ранее «Хроника Туркменистана» сообщала, что ашхабадская полиция проводит облавы на бездомных, лиц с алкогольной и наркотической зависимостью, а также женщин, занимающихся проституцией, которых также принудительно отправляют в дашогузский наркодиспансер.

Задерживают и просто плохо одетых граждан. Тех, у кого не оказывается столичной прописки, штрафуют и выдворяют из столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51747/
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