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Общество

Суд хочет запретить Адилю Турдукулову выезд из Кыргызстана

Бишкекский городской суд хочет запретить Адилю Турдукулову выезд из Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» сообщил гражданский активист.

По его словам, он сейчас находится в командировке в США и вернется в страну 25 мая. «Но как мне сказал мой адвокат, суд готовит определение о запрете, чтобы я до конца судебного разбирательства с Эркином Мамбеталиевым не выезжал из Кыргызстана», — сказал Адиль Турдукулов.

Как ранее сообщало ИА «24.kg», адвокаты экс-телохранителя президента Мамбеталиева обжаловали приговор Первомайского районного суда Бишкека по иску против Адиля Турдукулова.

Первомайский районный суд обязал главу Комитета по защите слова Адиля Турдукулова выплатить экс-телохранителю президента Эркину Мамбеталиеву 50 тысяч сомов и опровергнуть два поста в социальных сетях. Изначально сумма иска составляла 5 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51716/
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