Бишкекский городской суд хочет запретить Адилю Турдукулову выезд из Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» сообщил гражданский активист.

По его словам, он сейчас находится в командировке в США и вернется в страну 25 мая. «Но как мне сказал мой адвокат, суд готовит определение о запрете, чтобы я до конца судебного разбирательства с Эркином Мамбеталиевым не выезжал из Кыргызстана», — сказал Адиль Турдукулов.

Как ранее сообщало ИА «24.kg», адвокаты экс-телохранителя президента Мамбеталиева обжаловали приговор Первомайского районного суда Бишкека по иску против Адиля Турдукулова.

Первомайский районный суд обязал главу Комитета по защите слова Адиля Турдукулова выплатить экс-телохранителю президента Эркину Мамбеталиеву 50 тысяч сомов и опровергнуть два поста в социальных сетях. Изначально сумма иска составляла 5 миллионов сомов.