В Госкомсвязи рассказали подробности проекта «Таза коом»

Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызстана Бакыт Шаршембиев на пресс-конференции в Доме правительства рассказал подробности проекта «Таза коом».

По его словам, проект, инициированный главой государства, направлен на облегчение жизни гражданского общества и бизнес-структур в процессе взаимодействия с госорганами.

«Таза Коом» позволит изменить принципы построения процессов, чтобы уменьшить взаимодействие граждан с чиновниками, ликвидирует пороги, мешающие развитию бизнеса.

Глава госкомитета отметил, что все ранее принятые решения по высокотехнологичным проектам будут включены в «Таза коом».

«Утверждена структура управления проектом, создан совет, где председателем будет премьер-министр, сопредседателем — глава аппарата президента, в состав также войдут представители гражданского общества, бизнес-сообщества», — сообщил чиновник.

Исполнительным органом проекта будет Госкомитет информационных технологий и связи и экспертно-аналитическая группа, которая будет финансироваться из донорских средств.

Как он отметил, в настоящее время проработаны четыре законопроекта, которые будут стимулировать реализацию «Таза Коом». Законодательная основа проекта «Таза коом» будет готова к началу июля 2017 года.

По его словам, первые результаты проекта граждане Кыргызстана могут увидеть в октябре 2017 года.

«На начальную реализацию проекта потребуется $50 миллионов, которые мы планируем получить от доноров», — сказал Бакыт Шаршембиев.

«Мы планируем, что 1 октября 10–15 справок можно будет получать в автоматическом режиме», — добавил глава госкомитета.