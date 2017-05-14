Афиша на неделю: 15–20 мая

12 мая-10 июня. Персональная выставка Халиды Шимовой

Художница представит более 40 широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и на шелке тушью, акрилом. Изобразительно-выразительные средства ее манеры отличаются оригинальностью, что делает ее творчество заметно отличающимся от других работ кыргызской живописной школы.

Художественная галерея «Галерея М», 10.00–18.00.

15 мая. Концерт-презентация книги «Балерина»

На презентации детской книги «Балерина» о жизни маленькой девочки Бюбюсары, которая очень любила танцевать, состоится концерт артистов балета и детских коллективов. Подробнее

Кыргызская национальная консерватория имени К.Молдобасанова, 17.00.

15–17 мая. Фестиваль корейского кино

В программе ленты «Кундо, эпоха угрозы» (15 мая, 18.00, 17 мая, 16.00), «Моя блестящая жизнь» (16 мая, 16.00, 17 мая, 19.00), «Король Джокку» (16 мая 19–00). Фильмы демонстрируются с русскими субтитрами.

Кинотеатр Манас.

16, 17 мая. Спектакль «Манасчи»

Спектакль поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли выражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 12.00, 16.00.

16 мая. Библионочь

Вас ждут выставки, лекции, творческие мастер-классы, игры, тренинги, показ мод, презентации, конкурсы, концерт и многое другое.

Национальная библиотека, 16.00.

17 мая. Вечер сальсы

Встречи рассчитаны на всех, вне зависимости от умения и желания танцевать.

Бар@191, 20.00.

17 мая. Лирическая драма «Жених и невеста»

Порой маленькое недоразумение, тень сомнения в искренности избранника могут разрушить большую любовь. И несостоявшаяся долгая, счастливая семейная жизнь остается призрачным воспоминанием. Что тому виной?

Государственный национальный русский театр драмы им. Ч.Айтматова, 18.3.

17, 18 мая. Сольный концерт Арсена

Вас ждет грандиозная театрализованная шоу-программа. При покупке 10 билетов — диск с песнями Арсена в подарок.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.

18 мая. Кинопремьеры

«Чужой: Завет» (фантастика, триллер). Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле — темный и опасный мир. Его единственный житель — синтетический андроид Дэвид.

«Трио в перьях» (мультфильм, приключения). Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку.

«Махабат» (мелодрама). Любовь не подвластна ни возрасту, ни времени. «Возраст не повод отказываться от любви» — под таким лозунгом движутся герои фильма «Махабат». Места, обстоятельства и вселенские нити снова и снова сталкивают их в жизни.

18 мая. Презентация книги А. А. Брудного и А. М. Демильхановой

Книга «Двойники. Психология игры и виртуальная реальность» рассказывает о психологии молодых людей, которые увлекаются ролевыми компьютерными играми.

Американский университет в Центральной Азии, 18.00.

18 мая. Концерт «Песни весны»

В концерте примут участие солисты театра оперы и балета и актеры театра драмы, а также участники «Алмаз-Студио» и танцевальная группа «Томирис».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

18 мая. Ночь в музее

В этот вечер музей предлагает гостям экскурсии, выставки, а также концертную программу с участием артистов детских музыкальных школ и культурного центра «Гармония». Состоится показ видеоролика «Музеи мира и Кыргызстана».

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М. В. Фрунзе, 16.00–24.00.

19 мая. Оперетта для детей «Алтын уя» («Золотое гнездо»)

Музыка оперетты охватывает различные стили, жанры и формы, но она написана доступным для детей музыкальным языком. Идея оперетты состоит в воспитании у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к родной земле, уважения и любви к родителям и родному дому.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.00.

19 мая. Республиканский конкурс юных инспекторов дорожного движения

Целью конкурса является привлечение школьников к предотвращению детского травматизма. В нем примут участие команды, которые стали победителями областных и городских конкурсов среди отрядов ЮИДД.

Национальный центр детей и юношества Сейтек, 10.00.

19 мая. Пятничные студенческие встречи

Вас ждут знакомства и теплая атмосфера общения.

Академический центр «Камкордук» (улица Ташкентская, 62), 16.00–18.00.

20 мая. Ollin Fashion Festival 2017

Творческая обстановка, изобилие трендовых образов, фотосессии, общение с единомышленниками, обмен опытом, демонстрация прекрасных коллекций стилистов бренда Ollin Professional и огромная порция вдохновения делать мир прекрасным и красивым!

Ресторан Consul, 19.00.