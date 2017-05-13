Форум городов: как сделать города счастливыми

Дискуссией модераторов и ведущих экспертов по итогам всех секций «Как сделать города счастливыми?» закончится сегодня в Бишкеке форум городов.

Вчерашний день завершился интересной лекцией главного архитектора Барселоны (2011–2015), сооснователя Института передовой архитектуры Каталонии (IAAC) Висенте Гуаярта.

«Как Барселона добилась реализации реформ, а также сотрудничества горожане — эксперты — муниципалитет? Мы обращались в правительство с предложениями реформ в сфере озеленения, управления городом. Муниципалитет вместе с экспертами представлял горожанам проекты реформ для совместного решения. Мэр города — он один из нас, в задачу которого входит взаимодействие с жителями», — отметил Висенте Гуаярт.

Сегодня утром самыми обсуждаемыми стали вопросы экологии. Жаркая дискуссия разгорелась на разборе итогов деловой игры для шаарманов «Лаборатория городских решений», делегаты делились опытом решения проблемы мусора в разных странах. Продолжили экологическую тему на секции «Городское озеленение».

Фото организаторов. Форум городов

Что могут сделать горожане для благоустройства? Балыкчинцы рассказали о своем опыте реконструкции городского парка.

Каким должен быть город, чтобы в нем было удобно жить пожилым людям? Ответы искали на секции «Старшее поколение горожан: другая перспектива».

До закрытия форума запланировано еще много интересных дискуссий. Например, профессиональный картограф Евгений Шибков и городской планировщик А.Самыйбек расскажут о том, как картировать различные данные в доступных сервисах (Googlemaps, OSM) и использовать их для исследований и решения городских проблем.

Завершится форум в 18.00.

ИА «24.kg» является информационным партнером Форума городов.