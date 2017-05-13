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Общество

В 2017 году российские работодатели задолжали 30 миллионов рублей кыргызстанцам

С начала 2017 года российские работодатели задолжали 30 миллионов рублей кыргызстанцам, работающим в Российской Федерации. Об этом сообщила Государственная служба миграции КР.

По ее данным, с 4 января по 21 апреля 2017 году в представительство ГСМ в России поступило 200 обращений от 645 человек с просьбой помочь получить зарплату, общая задолженность по которой составила 30 миллионов 736 тысяч рублей.

Как сообщается, за это же время удалось помочь получить зарплату на 9,5 миллиона рублей и направить 70 заявлений в органы прокуратуры и иные госорганы для оказания помощи кыргызстанцам в получении денег.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51646/
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