Погода в Кыргызстане на 15 мая: жарко и без осадков

В Кыргызстане осадков не ожидается. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений, 1–6 метров в секунду.
В Бишкеке температура ночью +17, днем +35 градусов.
День увеличится до 14 часов 37 минут.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура воздуха ночью +15, днем до +35 градусов.
В Нарынской области до +8 градусов ночью и +28 днем.
В Иссык-Кульской области ночью ожидается +9, днем до +27 градусов.
В Таласской области температура воздуха ночью +15, днем +34 градуса.