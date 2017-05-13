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Общество

Погода в Кыргызстане на 14 мая: будет жарко

В Кыргызстане осадков не ожидается. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений, 1–6 метров в секунду.

В Бишкеке температура ночью +17, днем +35 градусов.

День увеличится до 14 часов 35 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура воздуха ночью +15, днем до +35 градусов.

В Нарынской области до +8 градусов ночью и +28 днем.

В Иссык-Кульской области ночью ожидается +9, днем до +27 градусов.

В Таласской области температура воздуха ночью +15, днем +34 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51642/
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